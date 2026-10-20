Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PALOTINA

Homem é preso suspeito de torturar enteada de dois anos no PR

Menina chegou à instituição, em Toledo, com hematomas pelo corpo e uniforme ensanguentado; polícia apura crime de tortura-castigo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso suspeito de torturar enteada de dois anos no PR
Autor Criança tem dois anos de idade - Foto: PCPR

Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (20), em Palotina, no Oeste do Paraná, suspeito de agredir a própria enteada, de apenas dois anos. A prisão ocorreu após a criança chegar ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) apresentando graves sinais de violência, incluindo hematomas no rosto, lábios e orelhas, inchaço no nariz, marcas avermelhadas nas costas e o uniforme sujo de sangue. Diante da situação, os funcionários da instituição acionaram imediatamente a Polícia Militar, que localizou e deteve o suspeito em sua residência.

LEIA MAIS: Alunas encontram câmera escondida em banheiro de colégio cívico-militar do PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações da Polícia Civil apontam que o padrasto era o responsável por colocar a menina no transporte escolar diário enquanto a mãe saía para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima não tinha conhecimento das agressões. O histórico levantado pelas autoridades indica que a criança já vinha apresentando lesões recorrentes há cerca de dois meses, período que coincide com o momento em que o suspeito e a mãe da menina passaram a morar juntos.

Em seu depoimento às autoridades, o homem, que não teve a identidade divulgada, negou as agressões e justificou que os ferimentos da enteada teriam sido causados por quedas no transporte escolar e esbarrões em móveis da casa. A Polícia Civil investiga o caso sob a tipificação de tortura-castigo. Este crime é caracterizado pela imposição de intenso sofrimento físico ou mental por meio de violência ou grave ameaça e prevê penas significativamente mais severas do que as aplicadas em casos de maus-tratos comuns.

As informações são do G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agressão infantil crimes contra crianças justiça brasileira maus tratos tortura-castigo violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV