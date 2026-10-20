Homem é preso suspeito de torturar enteada de dois anos no PR

Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (20), em Palotina, no Oeste do Paraná, suspeito de agredir a própria enteada, de apenas dois anos. A prisão ocorreu após a criança chegar ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) apresentando graves sinais de violência, incluindo hematomas no rosto, lábios e orelhas, inchaço no nariz, marcas avermelhadas nas costas e o uniforme sujo de sangue. Diante da situação, os funcionários da instituição acionaram imediatamente a Polícia Militar, que localizou e deteve o suspeito em sua residência.

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As investigações da Polícia Civil apontam que o padrasto era o responsável por colocar a menina no transporte escolar diário enquanto a mãe saía para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima não tinha conhecimento das agressões. O histórico levantado pelas autoridades indica que a criança já vinha apresentando lesões recorrentes há cerca de dois meses, período que coincide com o momento em que o suspeito e a mãe da menina passaram a morar juntos.

Em seu depoimento às autoridades, o homem, que não teve a identidade divulgada, negou as agressões e justificou que os ferimentos da enteada teriam sido causados por quedas no transporte escolar e esbarrões em móveis da casa. A Polícia Civil investiga o caso sob a tipificação de tortura-castigo. Este crime é caracterizado pela imposição de intenso sofrimento físico ou mental por meio de violência ou grave ameaça e prevê penas significativamente mais severas do que as aplicadas em casos de maus-tratos comuns.

As informações são do G1.