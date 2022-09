Homem é preso suspeito de furtar trator de duplicação no Paraná

Da Redação

O trator, modelo pá carregadeira, foi recuperado na noite desta quarta-feira (07)

Na noite desta quarta-feira (07), um homem foi preso suspeito de furtar um trator utilizado em uma obra de duplicação da PR-323, no município de Umuarama, Noroeste do Paraná. Conforme a Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, há ainda uma segunda pessoa envolvida no crime.

De acordo com a PM, câmeras de segurança registraram o momento em que os indivíduos violaram a cerca do local das obras e furtaram o maquinário, do modelo pá carregadeira.

Agentes da Polícia Militar flagraram um dos suspeitos trafegando com o trator pela rodovia PR-323, sentido a cidade de Perobal. O homem, que não foi identificado, foi preso em flagrante por furto. Até o momento da publicação desta reportagem, o segundo envolvido ainda não foi localizado.

O trator foi recuperado.





Fonte: Informações do g1.

