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IRATI

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 9 anos no Paraná

As investigações apontaram que o investigado teria praticado, por diversas vezes ao longo de aproximadamente cinco anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 9 anos no Paraná
Autor Prisão aconteceu nesta quinta-feira - Foto: PCPR

Nesta quinta-feira (03), a Polícia Civil do Paraná, por meio da 41ª Delegacia Regional de Polícia de Irati, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra uma sobrinha, então criança, no âmbito do mesmo núcleo familiar, residente em localidade rural do município.

-LEIA MAIS: Polícia Federal cumpre mandado durante operação contra abuso sexual infantil no PR

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O Inquérito Policial conduzido pela 41ª DRP de Irati foi instaurado a partir de relatório técnico de escuta especializada elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Irati, no bojo de medida de proteção que apurava quadro de violência doméstica e abusos sofridos por crianças de uma mesma família.

As investigações apontaram que o investigado teria praticado, por diversas vezes ao longo de aproximadamente cinco anos, atos de estupro contra a vítima, então com 9 anos de idade, além de ter tentado abusar de outra criança da família, sendo interrompido pela chegada de um familiar.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e de intimidação de vítimas e testemunhas.

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O pedido foi acolhido pela Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Irati, que decretou a prisão preventiva do investigado. Cumprido o mandado, ele foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso com a apuração de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e reitera o pedido de colaboração da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 e 181.

Com informações do portal aRede

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