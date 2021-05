Homem é preso suspeito de esfaquear e matar os pais no PR

Continua após publicidade

Na manhã desta sexta-feira (28), um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de ter esfaqueado e matado os próprios pais, em Ponta Grossa.

De acordo com a PM, os idosos, que foram identificados como Moisés Ferreira Hey, de 83 anos, e Reni Retzlaff Hey, de 78, foram encontrados mortos com vários ferimentos de faca. Um outro filho do casal os encontrou caídos em um quarto e acionou a polícia.

O suspeito do crime, que é filho do casal, fugiu do local do crime, porém foi encontrado momentos depois. Ainda segundo a PM, ele foi pego tentando roubar uma loja agropecuária.



Conforme o relato de uma atendente do estabelecimento, o criminoso alegou que havia matado os pais e, por conta disto, não era pra ela reagir ao assalto. O homem foi contido após a funcionária acionar o botão do pânico.

Na sequência, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. De acordo com a família, o homem é usuário de drogas e, provavelmente, discutiu com os pais porque queria dinheiro para comprar entorpecentes.

Apurações sobre o caso estão sendo feitas.