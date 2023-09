Homem é preso suspeito de assassinar o próprio avô de 92 anos no PR

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quinta-feira (14) um homem, de 35 anos, suspeito de assassinar o próprio avô, de 92. O crime ocorreu em abril deste ano, dentro de um apartamento em Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Estado.

Segundo a polícia, após matar o avô o suspeito acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e informou que teria encontrado a vítima caída no box do banheiro. Durante o atendimento, os policias civis também foram notificados diante dos sinais de violência no corpo.

De acordo com o delegado da PCPR Julio Pires, após diligências realizadas pela perícia no apartamento, foram constatados respingos de sangue em locais e alturas diversas do imóvel que foram lavados.

“A partir da interpretação geral do local, do cadáver e dos vestígios elencados, possivelmente a vítima foi ferida no corredor, tendo sido removida para o banheiro dentro do box, local onde foi lavada com água”, explica o delegado.

As investigações da PCPR continuam a fim de esclarecer por completo os fatos. O indivíduo irá responder pelos crimes de homicídio doloso e fraude processual, tendo em vista que alterou o local do crime e o corpo da vítima, dificultando o trabalho policial.

