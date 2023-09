Homem é preso suspeito de abuso sexual contra enteada de 7 anos no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 56 anos, foi preso preventivamente suspeito de estupro de vulnerável contra a própria enteada, de apenas 7 anos de idade, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. As investigações contra o acusado começaram em agosto deste ano, depois que o Conselho Tutelar notificou a Polícia Civil (PCPR) sobre os abusos.

De acordo com investigações da polícia, em 2022 o suspeito mostrou vídeos de cunho pornográfico para a menina. A situação foi registrada em uma ficha de avaliação de risco feita pela pedagoga da escola onde a criança estuda. Caso condenado pelo crime, o homem pode pegar uma pena de mais de dez anos de prisão.

A PCPR reforça que pessoas que tenham conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente façam denúncias. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181 do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a orientação é que a pessoa acione a Polícia Militar, por meio do 190.

Fonte: g1 Paraná.

