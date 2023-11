Homem é preso suspeito de abusar e matar mulher com deficiência no PR

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Capanema, no interior do Paraná, prendeu na sexta-feira (24) um homem suspeito de abusar e matar uma mulher de 43 anos, portadora de necessidades especiais. A vítima era aluna da Apae.

A mulher estava desaparecida desde terça-feira (21), quando saiu para ir à escola. Na manhã de quinta-feira (23), um irmão dela encontrou o chinelo na estrada por onde ela teria que passar. Na mata ao lado, ele encontrou o corpo, com a cabeça esmagada e sem as peças de roupa íntima.

Após diligências, os policiais identificaram o homem suspeito do crime. Ele foi preso e confessou o assassinato. Ele tem passagens desde a adolescência, inclusive por crime de estupro.

O delegado da Polícia Civil de Capanema, Igor Rafael, informou que as investigações estão bem adiantadas.

“Estamos aguardando o resultado dos exames periciais para confirmar a autoria do crime. O suspeito já tem passagens pela polícia por crime de estupro e, com base nas informações que colhemos, acreditamos que ele pode ter agido com a mesma motivação neste caso”, disse o delegado.

O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Capanema, onde ficará à disposição da Justiça.



* Com informações do Portal PP News

