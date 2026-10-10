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Homem é preso por violência psicológica contra a própria mãe de 82 anos no PR

A vítima acionou a Polícia Militar durante a madrugada; o suspeito, de 57 anos, já possui histórico de agressões contra a mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por violência psicológica contra a própria mãe de 82 anos no PR
Autor A vítima confirmou o desejo de representar criminalmente contra ele e solicitou medidas protetivas - Foto: tráfego segue fluindo normalmente e sem retenções no início da tarde

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (10) acusado de praticar violência psicológica e perturbação do sossego contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, no centro de Francisco Alves, no Noroeste do Paraná. O caso foi registrado por volta das 3h16, após a irmã do suspeito acionar a emergência para relatar as agressões verbais e o incômodo constante sofrido pela vítima.

- leia mais: Idoso de 77 anos é atacado por cachorro chow-chow, em Apucarana

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Ao chegarem ao endereço da ocorrência, os policiais encontraram o homem visivelmente embriagado, alterado e proferindo palavras desconexas direcionadas à mãe. De acordo com os registros policiais, o investigado já acumula passagens anteriores por condutas semelhantes contra a idosa.

Diante do estado de exaltação do filho, a vítima confirmou o desejo de representar criminalmente contra ele e solicitou medidas protetivas de urgência para garantir sua integridade física e psicológica. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de lesão corporal.

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Na sequência, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. A investigação seguirá os trâmites legais previstos pela Lei Maria da Penha e pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

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´polícia agressão familiar direitos dos idosos francisco alves lei maria da penha violência domestica
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