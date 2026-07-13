Homem é preso por tentativa de feminicídio após jogar carro contra ex em Londrina

Vítima precisou abandonar a própria moto para não morrer durante o ataque; agressor só parou ao atingir canteiro central e foi contido por populares







Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio no último sábado (11) após tentar atropelar a ex-companheira com um Hyundai HB20 branco na Rua Mário José Romagnolli, no Jardim São Paulo, em Londrina.

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O suspeito, segundo a Polícia Militar, não aceitava o fim do relacionamento e aguardou a vítima sair do trabalho em uma espetaria da região para cometer o crime. Após a investida frustrada, o motorista foi contido e agredido por testemunhas até a chegada da corporação.

O atentado ocorreu quando a mulher deixava o turno de trabalho no estabelecimento. Ao perceber a presença do carro do ex-convivente, ela notou que ele acelerou bruscamente em sua direção. Para salvar a própria vida, a vítima abandonou rapidamente a sua motoneta Honda Biz e correu para um local seguro.

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O veículo desgovernado atingiu em cheio a moto da mulher e uma segunda motocicleta que estava estacionada ao lado, causando grandes danos materiais. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança (veja o vídeo acima).





Câmera de segurança registrou a ação criminosa - Foto: Reprodução Câmera de segurança registrou a ação criminosa - Foto: Reprodução

Apesar da colisão, o motorista não desistiu do ataque e continuou tentando atingir a ex-companheira, parando apenas quando o carro invadiu o canteiro central da via. Revoltados com a violência e a insistência do agressor, populares que presenciaram a cena intervieram, retiraram o homem do veículo e o agrediram para cessar a tentativa de homicídio.

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A PM foi acionada para atender a ocorrência e precisou solicitar socorro médico para o suspeito devido às múltiplas lesões causadas pelo linchamento. Após receber atendimento, o suspeito recebeu voz de prisão.

Um aparelho celular e o veículo utilizado no crime foram apreendidos pela equipe policial. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para a tomada das providências legais cabíveis, e o agressor permanece à disposição da Justiça.





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