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COMBATE AO CRIME

Homem é preso por suspeita de armazenar e produzir material de abuso infantil no PR

Os aparelhos eletrônicos apreendidos passarão por perícia para identificação de possíveis vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:33:19 Editado em 14.05.2026, 08:33:14
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Homem é preso por suspeita de armazenar e produzir material de abuso infantil no PR
Autor O caso é investigado pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) - Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente, na manhã desta quinta-feira (14), um homem de 25 anos suspeito de armazenar e produzir materiais de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A prisão ocorreu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, como parte das ações da Operação Caminhos Seguros, que integra a mobilização nacional do Maio Laranja.

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O caso é investigado pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber). De acordo com o delegado Thiago Lima, o inquérito começou focado no armazenamento de imagens e vídeos, mas o avanço das diligências revelou indícios de que o suspeito também fabricava o conteúdo ilegal. Durante a operação de hoje, além da detenção do investigado, os policiais realizaram buscas em sua residência, onde apreenderam diversos aparelhos eletrônicos que serão submetidos a perícia técnica.

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O material apreendido será fundamental para o prosseguimento das investigações e para a tentativa de identificação das possíveis vítimas. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça. A ofensiva faz parte de um esforço da Secretaria Nacional de Segurança Pública para intensificar ações repressivas e educativas contra a exploração sexual infantil em todo o território paranaense.

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Com informações de CGN Notícias

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abuso infantil cibercrime copmbate ao crime exploração infantil Exploração Sexual operação policial Parana
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