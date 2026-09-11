Homem é preso por obrigar menina a escrever seu nome na pele com lâmina no PR

Adolescente contou que tinha um relacionamento virtual com o suspeito e que depois de enviar fotos íntimas a pedido dele, passou a ser chantageada

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (11) suspeito de ameaçar, estuprar e torturar uma adolescente de 17 anos em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Ele também é investigado por induzir a vítima à automutilação e por chantageá-la para que escrevesse o nome dele pelo corpo com uma lâmina. A prisão ocorreu em Penha, no litoral de Santa Catarina.

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De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o caso começou a ser investigado em junho deste ano, após a adolescente procurar a delegacia. Ela relatou que iniciou um relacionamento virtual com o suspeito em dezembro de 2025 e que, depois de enviar fotos íntimas a pedido dele, passou a ser chantageada para se automutilar. A vítima também foi induzida a escrever o nome do suspeito em várias partes do corpo com uma lâmina.





Menina era obrigada a escrever o nome do suspeito em várias partes do corpo com uma lâmina - Foto: Divulgação/PCPR Menina era obrigada a escrever o nome do suspeito em várias partes do corpo com uma lâmina - Foto: Divulgação/PCPR

A delegada Anielen Matias afirmou que o homem detalhava as ordens que a adolescente deveria executar, com o objetivo de degradá-la e intensificar as autolesões. “Verificamos que ele especificava, com ordens, os atos que pretendia que ela executasse, evidenciando uma conduta voltada à degradação da vítima, à intensificação das autolesões e ao exercício de controle e dominação psicológica sobre ela”, explicou.

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A investigação apontou ainda que o suspeito descumpriu medidas protetivas e perseguia a vítima pela internet, além de ameaçá-la com a divulgação das imagens íntimas.

Operação Stigma foi deflagrada após vários meses de investigação

A prisão foi realizada na Operação Stigma, batizada com o termo grego para cicatriz ou marcas pelo corpo. O suspeito foi indiciado pelos crimes de ameaça, instigação à automutilação, tortura e estupro, com base nas leis Maria da Penha e Henry Borel. Ele também responde por maus-tratos aos animais, por compartilhar imagens de tortura contra pets, e por indução à discriminação contra raça ou cor, por comentários em plataformas online.

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Durante o cumprimento da prisão preventiva, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos e HDs externos que passarão por perícia. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.