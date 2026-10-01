Homem é preso por manter companheira em cárcere privado por dois anos no Paraná

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira, dia 30, no município de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, sob a acusação de manter a própria companheira, de 39 anos, em cárcere privado ao longo dos últimos dois anos. O crime foi descoberto após a filha da vítima, uma adolescente de 16 anos, pedir ajuda na escola onde cursa os estudos. Para preservar a identidade e a segurança das vítimas, o nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades policiais.

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A Polícia Civil iniciou a apuração do caso assim que recebeu o alerta vindo da instituição de ensino. As informações indicavam que a mulher e as filhas viviam sob severa restrição de liberdade de locomoção e eram expressamente proibidas de ter aparelhos celulares. O controle exercido pelo agressor impedia a comunicação das vítimas com o público externo e dificultava qualquer tentativa anterior de buscar socorro com familiares ou órgãos de proteção.

Ao deslocar uma equipe até a residência da família para apurar a denúncia, os agentes confirmaram a veracidade dos relatos. A vítima declarou aos policiais que vivia sob constante temor por sua integridade física e pela segurança de suas filhas, detalhando que suas saídas de casa eram estritamente limitadas pelo companheiro desde 2024. A mulher também relatou que o acesso a aplicativos de mensagens era autorizado apenas através do celular do suspeito, que fiscalizava pessoalmente o teor de todas as conversas mantidas com parentes.

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Diante da presença policial, a vítima expressou o desejo imediato de deixar a residência, reaver sua liberdade e solicitar medidas protetivas de urgência para si e para as filhas. O homem recebeu voz de prisão no local e foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça e injúria, permanecendo à disposição da Justiça na delegacia da cidade.