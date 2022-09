Homem é preso por importunação sexual contra adolescente no PR

Da Redação

Passageiros registraram momento em que o homem foi detido

Um homem, de 55 anos, foi flagrado importunando sexualmente uma adolescente na tarde desta quarta-feira (28/9), dentro de um ônibus, em Curitiba, capital do Paraná. Ele foi detido pela Guarda Municipal (GM) após denúncias de de passageiros que flagraram a cena dentro de um coletivo da linha Pinheirinho. A prisão ocorreu dentro do terminal do Capão Raso.

O passageiro Luiz Fernando Souza Marinho, de 36 anos, relatou que o homem teria feito gestos obscenos em direção à vítima, o que causou revolta em que flagrou a cena.

O ônibus estava cheio. Foi uma coisa nojenta. Ele ficou pegando nas partes íntimas dele e fazendo gestos para a menina. Uma mulher viu e agrediu ele. Chegando no terminal o pessoal chamou a segurança e esperamos a GM chegar” - Luiz Fernando Souza Marinho, passageiro, - Luiz Fernando Souza Marinho, passageiro,

Segundo o relato de outros passageiros da linha, o homem seria reincidente e já teria cometido o crime outras vezes dentro da mesma linha. Ele foi conduzido para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

