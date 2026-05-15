Homem é preso por feminicídio após jogar carreta contra carro da ex-mulher no Paraná

Uma mulher morreu na madrugada desta sexta-feira (15), em Tupãssi, no Oeste do Paraná, após o ex-companheiro jogar intencionalmente uma carreta contra o veículo utilitário que ela dirigia. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, confessou o ato aos socorristas no local da batida e foi preso em flagrante. O caso é investigado pelas autoridades como feminicídio.

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A colisão deixou o próprio agressor ferido. Ele precisou receber atendimento médico antes de ser detido pelas autoridades. De acordo com a Polícia Militar e relatos de testemunhas, o casal estava separado há alguns meses. A vítima vinha sendo alvo de perseguições e ameaças recentes por parte do ex-marido e, por conta desse histórico, já possuía uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele.

O local da ocorrência precisou ser isolado pelas forças de segurança para o trabalho da perícia técnica e o recolhimento de materiais que possam auxiliar na investigação do caso. Após a liberação da equipe médica, o motorista da carreta foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.



