Homem é preso por estupro de vulnerável contra a própria filha no PR

A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), prendeu preventivamente um homem de 54 anos suspeito de estuprar a própria filha em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O mandado judicial foi cumprido nesta terça-feira (24) na residência do investigado, um imóvel localizado no bairro Boa Vista.

- leia mais: Copa do Mundo: 3ª rodada começa nesta quarta com Brasil em campo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia especializada, o crime de estupro de vulnerável teria ocorrido no ano de 2017. Na época dos fatos, a vítima tinha menos de 14 anos, condição que configura legalmente a presunção de vulnerabilidade.

A ordem de prisão foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A captura do suspeito foi viabilizada após um minucioso trabalho de inteligência policial aliado ao monitoramento cibernético, o que permitiu às autoridades identificar o exato paradeiro do homem dentro do município.

Após ser detido em casa, o investigado foi encaminhado inicialmente à sede do Nucria para a formalização dos procedimentos legais e, logo em seguida, transferido ao sistema prisional, onde agora permanece à disposição do Poder Judiciário.