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POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável contra a própria filha no PR

Abusos contra a menina teriam acontecido no ano de 2017

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 10:06:58 Editado em 24.06.2026, 10:06:54
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Homem é preso por estupro de vulnerável contra a própria filha no PR
Autor Foto: Divulgação/Nucria

A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), prendeu preventivamente um homem de 54 anos suspeito de estuprar a própria filha em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O mandado judicial foi cumprido nesta terça-feira (24) na residência do investigado, um imóvel localizado no bairro Boa Vista.

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De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia especializada, o crime de estupro de vulnerável teria ocorrido no ano de 2017. Na época dos fatos, a vítima tinha menos de 14 anos, condição que configura legalmente a presunção de vulnerabilidade.

A ordem de prisão foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa.

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A captura do suspeito foi viabilizada após um minucioso trabalho de inteligência policial aliado ao monitoramento cibernético, o que permitiu às autoridades identificar o exato paradeiro do homem dentro do município.

Após ser detido em casa, o investigado foi encaminhado inicialmente à sede do Nucria para a formalização dos procedimentos legais e, logo em seguida, transferido ao sistema prisional, onde agora permanece à disposição do Poder Judiciário.

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crimes contra menores ESTUPRO DE VULNERÁVEL JUSTIÇA polícia civil Ponta Grossa Proteção a Criança
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