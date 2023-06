Homem é preso por estuprar a própria neta de 16 anos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 54 anos, suspeito de estuprar a neta, de 16, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A captura foi realizada nesta terça-feira (13), no mesmo município.

A delegada da PCPR Ana Paula explica que, conforme apurado nas investigações, os abusos iniciaram quando a vítima tinha 14 anos e passou a morar com o suspeito. O homem utilizava violência e intensas ameaças para praticar os abusos contra a adolescente.

“Além disso, apuramos e durante a oitiva, a vítima afirmou que era obrigada a tomar a pílula do dia seguinte para evitar gravidez”, afirma a delegada.

O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública. Caso condenado pelo crime de estupro, pode pegar de 8 a 12 anos de reclusão.

DENÚNCIAS - Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

