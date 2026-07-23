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Homem é preso por envenenar caixa d’água da ex-companheira no Paraná

Suspeito de 44 anos foi detido em flagrante pela Polícia Civil após ex-companheira notar cheiro forte de produto químico na torneira

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 16:03:21 Editado em 23.07.2026, 16:03:15
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Homem é preso por envenenar caixa d’água da ex-companheira no Paraná
Autor Foto: Reprodução/Ric RECORD

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (21), no município de Cruz Machado, no Sul do Paraná, sob a acusação de tentar matar a ex-companheira ao envenenar a caixa d’água da residência onde ela mora com a família. O caso mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) após a vítima denunciar que o ex-convivente estava descumprindo uma medida protetiva de urgência e rondando as imediações do imóvel.

- leia mais: Acusados de matar mãe e filha a tiros no Paraná são sentenciados a 37 anos de prisão

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A contaminação foi descoberta quando a moradora tentou beber água da torneira e percebeu um sabor e um odor anormal de produto químico. Ao inspecionar o reservatório da casa, ela encontrou uma substância granulada de cor branca e com forte cheiro característico de herbicida. A nora da mulher também consumiu a água adulterada, apresentou sintomas graves de intoxicação e precisou ser socorrida e levada às pressas para um hospital da região.

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Segundo a delegada Suellen Maurin, as equipes policiais localizaram e abordaram o suspeito no perímetro da propriedade logo após a denúncia. Diante dos fatos constatados e do atendimento médico prestado à vítima hospitalizada, o homem recebeu voz de prisão e foi autuado por tentativa de feminicídio, com qualificadoras pelo uso de veneno e pelo descumprimento da medida protetiva que o proibia de se aproximar da ex-companheira.

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Cruz Machado envenenamento MEDIDA PROTETIVA Polícia Civil Paraná tentativa de feminicídio violência domestica
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