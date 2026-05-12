Homem é preso por criar namoro de mentira com vizinha e atacá-la com facão por ciúmes

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Uma crise de ciúmes envolvendo um suposto “namoro imaginário” terminou em agressões e perseguição com facão na manhã da última segunda-feira (11), em Cascavel, no Paraná.

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Segundo informações apuradas, o suspeito teria desenvolvido um interesse amoroso pela própria vizinha, apesar de os dois nunca terem mantido qualquer relacionamento. A confusão começou quando o homem viu a mulher chegando em casa acompanhada de outra pessoa.

Inconformado, ele abordou o casal para tirar satisfações e, durante a discussão, atacou a vizinha. Na sequência, passou a perseguir o acompanhante dela armado com um facão.

O homem conseguiu escapar da perseguição e retornou ao local pouco depois, encontrando a vítima caída e bastante abalada emocionalmente.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, que posteriormente foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar do Paraná realizou buscas na região e levantou informações sobre o suspeito, que fugiu antes da chegada das equipes. O caso será investigado pelas autoridades.

Informações: CGN

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