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CONFUSÃO

Homem é preso por criar namoro de mentira com vizinha e atacá-la com facão por ciúmes

Ele viu a vizinha chegando em casa acompanhada de outro homem

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 15:26:58 Editado em 12.05.2026, 15:26:52
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Homem é preso por criar namoro de mentira com vizinha e atacá-la com facão por ciúmes
Autor Foto: CGN

Uma crise de ciúmes envolvendo um suposto “namoro imaginário” terminou em agressões e perseguição com facão na manhã da última segunda-feira (11), em Cascavel, no Paraná.

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Segundo informações apuradas, o suspeito teria desenvolvido um interesse amoroso pela própria vizinha, apesar de os dois nunca terem mantido qualquer relacionamento. A confusão começou quando o homem viu a mulher chegando em casa acompanhada de outra pessoa.

Inconformado, ele abordou o casal para tirar satisfações e, durante a discussão, atacou a vizinha. Na sequência, passou a perseguir o acompanhante dela armado com um facão.

O homem conseguiu escapar da perseguição e retornou ao local pouco depois, encontrando a vítima caída e bastante abalada emocionalmente.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, que posteriormente foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar do Paraná realizou buscas na região e levantou informações sobre o suspeito, que fugiu antes da chegada das equipes. O caso será investigado pelas autoridades.

Informações: CGN

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AGRESSÃO ciúmes PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR relacionamentos violência domestica
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