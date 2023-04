Homem é preso por contrabando de cigarros na BR 369

Da Redação

O condutor do veículo, de 24 anos, já possui passagens pelos mesmos crimes

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar e com apoio da Receita Federal, efetuou a prisão de um contrabandista na noite de segunda feira, 17, transportando grande quantidade de cigarros estrangeiros em um veículo de passeio. A abordagem ocorreu na BR-369, no município de Cambé, norte do Paraná.

Durante a abordagem veicular, a equipe policial localizou grande quantidade de cigarros contrabandeados. O condutor do veículo, de 24 anos, é morador de Altonia e já possui passagens pelos mesmos crimes.

O ocupante do veículo foi preso em flagrante, interrogado e encaminhado para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça.

O ato de Importar mercadoria proibida, está tipificado no artigo 334- A do Código Penal, e é punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

