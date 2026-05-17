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CRUELDADE

Homem é preso por bater e mautratar a própria mãe de 94 anos no PR

Agentes foram até o local após denúncias; suspeito foi preso e levado à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 19:32:51 Editado em 17.05.2026, 19:32:46
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Homem é preso por bater e mautratar a própria mãe de 94 anos no PR
Autor O homem foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis - Foto: CGN

Um homem de 49 anos foi detido por agentes da Guarda Municipal na tarde deste domingo (17) suspeito de violência doméstica e maus-tratos contra a própria mãe, de 94 anos, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel (PR).

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A equipe recebeu denúncias e se deslocou até o local. Durante as buscas realizadas na residência, os agentes encontraram um cigarro de maconha e uma porção da mesma droga, que foram apreendidos. O homem foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

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´polícia Cascavel direitos humanos maus tratos violência
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