Homem é preso por agredir a mãe de 77 anos e impedi-la de buscar socorro médico no PR

Vítima sofreu fraturas ao cair no chão e permaneceu com dores na residência até a intervenção de familiares

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem investigado por agredir a própria mãe, de 77 anos, no município de Ibaiti, no Norte do Estado. A apuração conduzida pela corporação aponta para a prática dos crimes de lesão corporal grave, violência psicológica e possível cárcere privado no âmbito de violência doméstica contra a idosa.

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De acordo com o delegado da PCPR Juliano Oliveira, o homem empurrou a mãe durante uma discussão. Com o impacto da queda, a mulher sofreu fraturas graves, situação agravada pelo fato de a vítima utilizar uma prótese no quadril. Após a agressão, o suspeito impediu que a idosa procurasse auxílio imediato, fazendo com que ela permanecesse trancada na residência sentindo dores intensas ao longo de horas.

A vítima só recebeu socorro no dia seguinte ao ataque, quando outros familiares descobriram a situação e a encaminharam para um hospital da região. A partir dos depoimentos prestados e das provas colhidas pela equipe de investigação, a Polícia Civil formalizou o pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário.

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O mandado foi cumprido em Ibaiti pelas equipes policiais, que localizaram o suspeito e o encaminharam para o sistema penitenciário local, onde permanece detido e à disposição da Justiça. As diligências continuam para detalhar todas as circunstâncias do crime e consolidar o inquérito policial. Denúncias ou pedidos de socorro envolvendo casos de violência doméstica podem ser feitos pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou pela Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180.