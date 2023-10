Homem é preso por abusar de filha com deficiência intelectual

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 58 anos, por violência sexual contra a filha, em Maringá, na região Noroeste do Estado.

continua após publicidade

De acordo com as investigações, a vítima, de 11 anos, tem deficiência intelectual. A PCPR chegou até o indivíduo após denúncias sobre o crime, com informações que ele ainda estaria em posse de fotografias de nudez da filha.

-LEIA MAIS: Com 37 mil afetados pelas chuvas, PR deve registrar novos temporais

continua após publicidade

“No dia 2 de outubro cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo. No celular do suspeito localizamos diversos vídeos contendo conteúdo de pornografia infantojuvenil, referentes a adolescentes não identificadas”, afirma a delegada da PCPR Karen Friedrich.

Na ocasião, ele foi preso em flagrante e liberado após audiência de custódia. No dia 4 deste mês ele ainda ameaçou uma possível testemunha e foi levado à delegacia da PCPR para as medidas cabíveis. Após os fatos, a PCPR representou pela prisão preventiva do indivíduo.

Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

continua após publicidade

DENÚNCIAS - Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197 da PCPR, 181 do Disque Denúncia ou (44) 3255-3936 diretamente à equipe de investigação.

Siga o TNOnline no Google News