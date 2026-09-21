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AGRESSÃO

Homem é preso pela PM em cima de telhado no PR após agredir mãe e companheira

Agressor chegou embriagado, atacou as mulheres e fugiu na primeira abordagem

Escrito por Da Redação
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Homem é preso pela PM em cima de telhado no PR após agredir mãe e companheira
Autor As vítimas manifestaram o desejo de solicitar medidas protetivas de urgência - Foto: Divulgação PMPR

Um homem foi preso na tarde deste domingo (20), no bairro Jardim Coopagro, em Toledo, na região Oeste do Paraná, após agredir a própria mãe e a companheira. O agressor destruiu diversos móveis e o carro da família, fugiu e ainda perseguiu as vítimas até o local onde elas tentavam se abrigar em segurança. A captura foi realizada pela Polícia Militar, que flagrou o suspeito tentando escapar pelo telhado da residência.

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A ocorrência teve início quando o indivíduo chegou à casa da mãe apresentando sinais visíveis de embriaguez e começou a atacá-la com socos. Ao tentar intervir para defender a sogra, a esposa do agressor também foi alvo de violência, fato presenciado pelo filho menor de idade do casal. Tomado por descontrole, o homem causou estragos no veículo da família e quebrou pertences da residência, como uma geladeira e cadeiras, evadindo-se do local antes da chegada da primeira viatura policial.

Durante o atendimento inicial, as vítimas manifestaram o desejo de solicitar medidas protetivas de urgência. Os policiais auxiliaram as duas a recolherem objetos pessoais e realizaram a escolta para que pudessem se transferir para um novo endereço, longe do agressor. No entanto, cerca de uma hora depois, a corporação recebeu um novo chamado informando que o homem havia conseguido rastrear o paradeiro das mulheres.

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De acordo com o relato da esposa, o suspeito invadiu o novo imóvel por uma janela e chegou a arrombar a porta do banheiro, local onde ela tentava se proteger junto com a criança. A vítima conseguiu se desvencilhar do ataque, correu para um dos quartos, trancou a porta e acionou o socorro policial novamente. Quando as equipes da PM chegaram ao endereço, encontraram o homem em cima do telhado, na tentativa de fugir do cerco. Ele foi imediatamente abordado, detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para a tomada das providências legais cabíveis.

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AGRESSÃO medidas protetivas POLICIA MILITAR Prisão sinal de embriaguez violência domestica
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