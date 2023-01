Homem é preso pela morte do próprio cachorro e multado em R$ 10 mil

Da Redação

A ocorrência foi atendida pela Secretaria de Bem Estar e Proteção Animal de Maringá, com apoio da GM

Depois que o cão de estimação morreu por falta de atendimento veterinário, em Maringá, no norte do Paraná, o dono do animal, um idoso de 67 anos, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. A ocorrência foi atendida pela Secretaria de Bem Estar e Proteção Animal de Maringá, com apoio da Guarda Municipal (GM), na manhã desta sexta-feira (20).

“Assim que recebemos a denuncia, nós fomos ao endereço. O senhor confirmou que o animal estava cheio de carrapatos e que tinha levado ele para atendimento em Painçandu. Quando dissemos que íamos lá e ele tinha que nos acompanhar, o senhor desconversou e no final confessou que tinha mentido, que o cãozinho, que seria da raça Shih-tzu, tinha morrido”, contou Marco Antônio Secretário de Bem Estar e Proteção Animal de Maringá.



Ele indicou onde havia jogado o corpo do animal, que foi encontrado dentro de uma sacola plástica. O corpo do animal foi encontrado em um fundo de Vale na Avenida Colombo, próximo a casa do homem. O cãozinho morto foi recolhido para exames veterinários para apurar a causa morte e o idoso foi encaminhado à Delegacia.

“É uma situação muito triste. Esse senhor está sendo autuado em flagrante pelo crime de maus tratos, com pena de 2 a 5 anos. Além disso também está sendo multado em 10 mil reais pela negligência que resultou na morte do cachorrinho”, finalizou Marco Antônio.

Denúncias

O secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Azevedo, destaca a importância da comunidade denunciar casos de maus-tratos. “É fundamental que, quando a pessoa identifique uma situação de condições impróprias, faça imediatamente a denúncia na Ouvidoria Municipal. Em casos graves, entre em contato também com a secretaria para que possamos atuar rapidamente e evitarmos situações como essa em que o animal veio a óbito”, disse.

As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria Municipal, por meio do aplicativo, site ou telefone 156. Conforme prevê a lei municipal n° 10.647/2017 multa por maus-tratos é de R$ 2 mil e pode chegar a R$ 10 mil em caso de morte do animal. Nos casos de condições impróprias, a autuação é de R$ 500.

Com informações do GMC Online

