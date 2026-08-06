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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso pela 2ª vez após apedrejar casa de vítima que usou sinal de socorro no PR

Suspeito havia sido libertado pela Justiça, mas acabou detido de novo após danificar carro e vandalizar casa de parentes da mulher

Escrito por Da Redação
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Homem é preso pela 2ª vez após apedrejar casa de vítima que usou sinal de socorro no PR
Autor Homem apredejou casa de familiares da vítima - Foto: Reprodução PC-PR

A Polícia Civil prendeu novamente, nesta quinta-feira (6), um homem suspeito de agredir a ex-companheira e vandalizar a residência da família dela em Pitanga, na região central do Paraná. É a segunda prisão dele em um intervalo de menos de quatro dias. A nova detenção ocorreu após o homem apedrejar a casa dos parentes da vítima, fazer ameaças e danificar o automóvel dela na quarta-feira (5), situação que motivou a solicitação de uma medida protetiva de urgência.

-LEIA MAIS: Homem preso após vítima fazer sinal de socorro é solto sem restrição de aproximação no Paraná

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O suspeito havia sido detido em flagrante inicialmente na segunda-feira (3), quando invadiu a casa da mulher e a agrediu com socos, chutes e golpes de cabo de vassoura. Na ocasião, ele a obrigou a caminhar sob ameaça até a residência do atual namorado dela. Durante o trajeto, a vítima conseguiu fazer de forma discreta o sinal universal de pedido de socorro, gesto silencioso em que a pessoa exibe a palma da mão, dobra o polegar e fecha os demais dedos sobre ele. Testemunhas que passavam de carro reconheceram a sinalização, intervieram na abordagem e conduziram ambos até a Companhia da Polícia Militar, onde o agressor foi preso.


Homem é preso pela 2ª vez após apedrejar casa de vítima que usou sinal de socorro no PR
AutorMulher fez sinal de socorro com as mãos - Foto: Reprodução PC-PR


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Apesar da prisão em flagrante, o investigado foi libertado no dia seguinte durante audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público. Ele deixou a cadeia sem precisar pagar fiança e, embora tenha recebido a obrigação de cumprir determinações cautelares, não foi proibido pela Justiça de se aproximar ou manter contato com a vítima. O nome do agressor é mantido em sigilo pelas autoridades para proteger a identidade e a integridade da mulher.


Homem é preso pela 2ª vez após apedrejar casa de vítima que usou sinal de socorro no PR
AutorCasa danificada por suspeito em Pitanga - Foto: Reprodução PC-PR


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