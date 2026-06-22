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PRISÃO

Homem é preso no PR suspeito de estuprar enteada enquanto a mãe trabalhava

Segundo a polícia, a adolescente revelou os episódios na escola

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:05:50 Editado em 22.06.2026, 10:05:45
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Homem é preso no PR suspeito de estuprar enteada enquanto a mãe trabalhava
Autor O suspeito planejava fugir para evitar ser responsabilizado pelo crime - Foto: Divulgação PCPR

Um homem de 34 anos foi preso em Cascavel, no Paraná, suspeito de estuprar a própria enteada, de 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteciam dentro de casa há cerca de três anos e eram cometidos quando a mãe da adolescente estava fora de casa para trabalhar, durante a noite.

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Segundo a polícia, a vítima era constantemente monitorada pelo suspeito e sofria ameaças de morte contra ela e familiares caso contasse o que acontecia.

O caso só chegou ao conhecimento da polícia após a adolescente falar sobre os abusos na escola. O homem foi preso na sexta-feira (20) e não teve a identidade divulgada.

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De acordo com a polícia, o suspeito planejava fugir da região para evitar ser responsabilizado pelo crime. Ele foi preso em um posto de combustível.

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abuso infantil Cascavel Cascavel PR ENTEADA estupro JUSTIÇA padrasto Parana polícia civil violência domestica
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