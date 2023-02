Homem é preso no PR suspeito de abandonar filhos para ir beber em bar

Da Redação

Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado logo em seguida

Um homem foi preso suspeito de abandonar os filhos de 8, 10 e 14 anos para ir beber em um bar, em Antonina, no Litoral do Paraná, nesta quarta-feira (22)

De acordo com a delegada da Polícia Civil, Sandra Nepomuceno, o pai tem problemas com bebida alcoólica. Segundo a denúncia, ele saia de casa cedo para ir beber e voltava bem tarde, deixando as crianças sem os devidos cuidados.



A mãe dessas crianças não moram no Paraná e elas ficavam então sob responsabilidade do suspeito. Os policiais chegaram na casa da família e encontraram as crianças sozinhas. O pai foi localizado e aparentava estar embriagado.

As vítimas estavam sem alimentação e não sabiam dizer onde o pai estava. Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado logo em seguida. Ele vai responder em liberdade por abandono de incapaz, de acordo com a delegada.

Os filhos foram resgatados pelo conselho tutelar da cidade.

Com informações, Ric Mais

