Homem é preso no PR por suspeita de armazenar e divulgar material de abuso sexual infantil

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta sexta-feira (16), em Cascavel, no oeste do Paraná, suspeito de armazenar e compartilhar material de abuso e exploração sexual infantil na internet. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Prioridade Absoluta VII, desencadeada a partir de relatórios e dados repassados por autoridades policiais da Alemanha por meio de cooperação jurídica internacional.

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Os investigadores alemães detectaram movimentações suspeitas e o envio dos arquivos ilícitos em grupos de conversa virtuais, conseguindo rastrear o endereço IP até o usuário residente no Brasil. Com base nessas informações, a Justiça Federal de Ponta Grossa expediu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão cumpridos pelos agentes federais na residência do investigado.

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Durante a ação policial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia técnica. Informações preliminares da investigação indicam que o homem não produzia os conteúdos, mas a Polícia Federal apura se ele comercializava o material ou recebia vantagens financeiras pelo compartilhamento dos arquivos. O homem foi o único alvo preso na operação, e as autoridades mantiveram sua identidade, idade e o bairro de residência em sigilo.