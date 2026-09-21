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SURTO

Homem é preso no PR após surto de violência contra a família

Agressor ameaçou parentes, quebrou os vidros do veículo da companheira e quase atropelou o enteado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso no PR após surto de violência contra a família
Autor A violência se estendeu para a rua logo na sequência - Foto: aRede

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na noite de domingo (20), no bairro Cara-Cara, em Ponta Grossa, após protagonizar um episódio de extrema violência contra a própria família. Sob o efeito de bebida alcoólica, o suspeito destruiu o carro da companheira, agrediu o enteado de 19 anos, ameaçou parentes de morte e empurrou uma idosa. Ele foi detido por agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT) e encaminhado à delegacia para responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, dano e ameaça.

- LEIA MAIS: Homem é preso pela PM em cima de telhado no PR após agredir mãe e companheira

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A confusão teve início pouco antes das 20h, quando o homem chegou em casa alterado e passou a discutir com a esposa. Durante o descontrole, ele quebrou todos os vidros do veículo da mulher. Ao presenciar a cena e tentar defender a mãe, o enteado foi atacado, sofrendo ferimentos no rosto e na mão, além de ser ameaçado com uma faca pelo padrasto. A avó do rapaz interveio para tentar desarmar o agressor e, embora tenha conseguido retirar a arma branca, foi empurrada por ele, o que resultou em um ferimento no dedo da idosa.

A violência se estendeu para a rua logo na sequência. O suspeito pegou o carro danificado da companheira sem autorização e passou a perseguir o enteado e a namorada do jovem em alta velocidade, quase atropelando o casal em via pública. Após parar o automóvel, o homem ainda ameaçou a garota usando uma telha e fugiu do local, afirmando aos gritos que voltaria armado para matar o rapaz.

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Pouco tempo depois, o agressor retornou à residência conduzindo o veículo perigosamente, mas acabou interceptado na mesma rua pela equipe do GAT, que já havia sido acionada pela central de operações para atender à ocorrência. Durante a revista pessoal, os guardas não encontraram nenhum item ilícito com o suspeito. No entanto, diante dos relatos das vítimas e da gravidade dos fatos constatados no local, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para a tomada das providências legais cabíveis.

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agressão familiar dano e ameaça GUARDA MUNICIPAL Ponta Grossa saúde mental violência domestica
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