Homem é preso no PR após encontrar bolsa com R$ 28 mil em banco e gastar valor com drogas

Vítima, um empresário, afirmou que havia R$ 28 mil no objeto, mas o suspeito, em situação de rua, alegou ter encontrado R$ 6,5 mil







Um homem em situação de rua foi preso em Maringá, no norte do Paraná, após se apropriar de uma bolsa com dinheiro esquecida dentro de uma agência bancária na região central da cidade. Em vez de procurar as autoridades ou tentar devolver o objeto ao proprietário, o suspeito decidiu ficar com o valor. Ele confessou à polícia que gastou todo o montante na compra de crack.

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O dono do dinheiro, um empresário local, registrou um boletim de ocorrência informando que havia R$ 28 mil no interior da bolsa. O suspeito, no entanto, apresentou uma versão divergente aos policiais, alegando que a quantia encontrada era de apenas R$ 6,5 mil. Toda a ação dentro do banco foi registrada pelas câmeras de segurança. Conforme as investigações, o homem chegou a convencer uma terceira pessoa no local, que também não era dona do dinheiro, a permitir que ele levasse a bolsa.

As imagens do circuito interno de monitoramento foram fundamentais para a elucidação do caso. Dias após o ocorrido, o suspeito foi detido pela Polícia Militar por descumprir as medidas cautelares da tornozeleira eletrônica que já utilizava. Com a prisão, a Polícia Civil cruzou os dados e confirmou que ele era o indivíduo que aparecia nas gravações da agência bancária. O homem permanece preso e responderá também pela apropriação do dinheiro.

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O delegado Laércio Fahur, responsável pelas investigações, destacou que a atitude do suspeito é tipificada como crime, reforçando a premissa de que "achado não é roubado, mas quem acha e não devolve comete crime". A legislação brasileira estabelece que quem encontra um bem perdido tem o dever legal de tentar restituí-lo ao verdadeiro dono, e a apropriação indevida resulta em responsabilização criminal.



