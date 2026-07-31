Homem é preso no PR após ameaçar vizinhos com arma e facão para conseguir senha de Wi-Fi

Suspeito confessou o uso de drogas e portava uma pistola com numeração adulterada; ele precisou ser contido por moradores e um PM que estava no local

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (31) no bairro Floresta, em Cascavel, no Oeste do Paraná, após ameaçar moradores com um facão e uma arma de fogo. O suspeito abordou diversas residências exigindo a senha da rede Wi-Fi e se tornou agressivo ao ter os pedidos negados pela vizinhança.

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Testemunhas relataram que o indivíduo aparentava estar bastante transtornado e chegou a invadir um estabelecimento comercial da região exibindo os armamentos, o que gerou pânico entre os presentes. Diante da ameaça iminente, um sargento da Polícia Militar que estava nas proximidades interveio e auxiliou os populares a imobilizar o homem até a chegada de uma viatura oficial da corporação.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram na cintura do detido uma pistola calibre .380 carregada com oito munições intactas. Os policiais constataram que a arma estava com a numeração de identificação adulterada, apresentando os primeiros dígitos sobrepostos a outros numerais. Aos agentes, o homem confessou que havia consumido entorpecentes antes de iniciar a confusão.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi algemado para garantir a segurança da equipe e evitar novas tentativas de agressão. Ele foi encaminhado, juntamente com a arma, as munições e o facão apreendidos, para a 10ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.