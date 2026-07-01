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NORTE DO ESTADO

Homem é preso no PR ao atear fogo em sua mulher por ela pintar unhas de vermelho

A Polícia Militar (PM) localizou o suspeito na garupa de um moto-táxi

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 01.07.2026, 22:43:59 Editado em 02.07.2026, 23:20:40
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Homem é preso no PR ao atear fogo em sua mulher por ela pintar unhas de vermelho
Autor O suspeito, um jovem de 27 anos, foi preso por lesão corporal contra mulher, violência doméstica, sequestro e cárcere privado - Foto: Divulgação/PCPR

Um homem foi preso em flagrante suspeito de atear fogo à companheira após se irritar ao ver que ela havia pintado as unhas de vermelho, na terça-feira (30), em Bandeirantes (PR), no norte do estado. A vítima, 28 anos, teve queimaduras nos seios, pescoço e dedos. O suspeito, um jovem de 27 anos, foi preso por lesão corporal contra mulher, violência doméstica, sequestro e cárcere privado. Ele negou as acusações em depoimento.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou em casa por volta das 9h e não gostou de ver as unhas pintadas de vermelho. Ele agrediu a vítima, pegou acetona, jogou no corpo dela e ateou fogo. Em seguida, trancou a mulher dentro da casa e a ameaçou, dizendo que colocaria fogo no cabelo dela também. Por volta das 11h, a vítima conseguiu fugir e pediu ajuda. Alex fugiu ao perceber que ela havia escapado.

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A Polícia Militar (PM) localizou o suspeito na garupa de um moto-táxi em Cornélio Procópio (PR), a cerca de 37 km do local do crime. Ele afirmou que estava indo para a casa da irmã.

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A vítima passou por atendimento médico e segue bem. Ela pediu medida protetiva e já havia registrado boletim de ocorrência anterior contra Alex por violência doméstica. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) pediu a prisão preventiva do suspeito, destacando que a vítima relatou ameaças de morte e que o próprio autor apagou o fogo, dizendo que a amava.

Em depoimento à polícia, Alex negou as acusações. Ele alegou que queria se separar, mas a mulher não aceitava o término e teria "armado" para ele, ateando fogo em si mesma. "Eu não fiz isso com ela. [...] Na verdade, eu socorri ela ainda", afirmou. Ele disse que socorreu a vítima e que ela mesma jogou a acetona na blusa.

Ele não tem advogado constituído no processo.

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