Homem é preso no Paraná suspeito de filmar as filhas de 10 e 4 anos durante o banho
Investigação começou após denúncia da mãe das vítimas; homem também é suspeito de estupro de vulnerável
Um homem foi preso preventivamente na quarta-feira (24), em Nova Aurora, no Oeste do Paraná, após a Polícia Civil encontrar em seu telefone celular vídeos e imagens de conteúdo sexual envolvendo as próprias filhas, de 10 e 4 anos.
O suspeito, que não teve a identidade divulgada para preservar as vítimas, também acabou autuado em flagrante por armazenamento de material pornográfico infantil, estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em favor da mãe das crianças.
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De acordo com o delegado Lucas Santana de Freitas, as investigações foram iniciadas logo depois que a mãe das meninas procurou a delegacia ao ouvir o relato das filhas. As investigações apontam que os abusos ocorriam no período em que as menores ficavam sob a custódia do pai.
O homem filmava as crianças durante o banho, ignorando os pedidos delas para que parasse, e também praticava atos libidinosos contra as filhas. O celular do investigado foi apreendido e passará por perícia técnica para avaliar a extensão dos crimes.
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Além da violência contra as filhas, o homem é suspeito de ameaçar a ex-companheira de morte, com relatos de que ele possuía uma arma de fogo à disposição. Durante a mesma operação de busca e apreensão, os policiais também prenderam em flagrante o pai do suspeito, avô das vítimas, por posse ilegal de arma de fogo.
Na residência dele, foram localizadas dez munições de calibre 12 e duas de calibre .38. A Polícia Civil ressaltou que o idoso não tem qualquer relação com os crimes sexuais cometidos pelo filho.