Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
POLICIAL

Homem é preso no Paraná suspeito de filmar as filhas de 10 e 4 anos durante o banho

Investigação começou após denúncia da mãe das vítimas; homem também é suspeito de estupro de vulnerável

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 11:12:11 Editado em 25.06.2026, 11:12:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso no Paraná suspeito de filmar as filhas de 10 e 4 anos durante o banho
Autor Munições foram apreendidas na casa do pai do suspeito - Foto: - Divulgação PCPR

Um homem foi preso preventivamente na quarta-feira (24), em Nova Aurora, no Oeste do Paraná, após a Polícia Civil encontrar em seu telefone celular vídeos e imagens de conteúdo sexual envolvendo as próprias filhas, de 10 e 4 anos.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada para preservar as vítimas, também acabou autuado em flagrante por armazenamento de material pornográfico infantil, estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em favor da mãe das crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Ministério da Justiça abre investigação sobre publicidade de bets na CazéTV durante a Copa

De acordo com o delegado Lucas Santana de Freitas, as investigações foram iniciadas logo depois que a mãe das meninas procurou a delegacia ao ouvir o relato das filhas. As investigações apontam que os abusos ocorriam no período em que as menores ficavam sob a custódia do pai.

O homem filmava as crianças durante o banho, ignorando os pedidos delas para que parasse, e também praticava atos libidinosos contra as filhas. O celular do investigado foi apreendido e passará por perícia técnica para avaliar a extensão dos crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Além da violência contra as filhas, o homem é suspeito de ameaçar a ex-companheira de morte, com relatos de que ele possuía uma arma de fogo à disposição. Durante a mesma operação de busca e apreensão, os policiais também prenderam em flagrante o pai do suspeito, avô das vítimas, por posse ilegal de arma de fogo.

Na residência dele, foram localizadas dez munições de calibre 12 e duas de calibre .38. A Polícia Civil ressaltou que o idoso não tem qualquer relação com os crimes sexuais cometidos pelo filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso infantil ESTUPRO DE VULNERÁVEL investigação policial material pornográfico MEDIDA PROTETIVA violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV