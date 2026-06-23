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Homem é preso no Paraná com veículo da Copel furtado em São Paulo

Motorista foi parado na PR-323, em Sertanópolis; crime original ocorreu há quatro meses

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 08:29:06 Editado em 23.06.2026, 08:29:00
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Homem é preso no Paraná com veículo da Copel furtado em São Paulo
Autor Veículo foi recuperado pela PRE - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu um homem que dirigia uma caminhonete com registro de furto na PR-323, em Sertanópolis, no Norte do Paraná. O que chamou a atenção na ocorrência é que o veículo, uma Chevrolet S10 branca, estava sendo utilizado como um carro de manutenção da Copel.

-LEIA MAIS: Motociclista fica ferida ao colidir contra carro no Contorno Sul de Apucarana

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A situação aconteceu durante uma fiscalização de trânsito de rotina no quilômetro 32 da estrada. A equipe policial decidiu abordar o utilitário e, ao realizar a checagem dos dados no sistema de segurança, descobriu a irregularidade.

Segundo a corporação, havia uma queixa de furto ou roubo para a caminhonete registrada no estado de São Paulo, em fevereiro de 2026.

Após a confirmação do alerta, o motorista foi detido imediatamente. Ele e a caminhonete recuperada foram levados para a delegacia de Sertanópolis, onde o homem prestará esclarecimentos e o caso será investigado para descobrir como o veículo foi parar no Paraná e caracterizado com os adesivos da companhia de energia.

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Chevrolet S10 Copel fiscalização de trânsito furto de veiculo Polícia Rodoviária Estadual SERTANÓPOLIS
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