Homem é preso no Paraná após perseguir menina de 12 anos que voltava da catequese

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na terça-feira (15) em Cascavel, no Oeste do Paraná, sob a suspeita de perseguir uma menina de 12 anos pelas ruas do bairro São Cristóvão. A adolescente voltava sozinha de uma aula de catequese quando percebeu que estava sendo seguida. Assustada, ela buscou abrigo em um restaurante próximo para pedir ajuda, o que culminou na prisão do suspeito pela Polícia Militar. A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.

-LEIA MAIS: Homem é preso após agredir criança de 9 anos com chicote de ferro no Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou chamar a atenção da vítima várias vezes durante o trajeto, chamando-a de "filha" e pedindo que ela esperasse. O delegado Regis Francisco Palombo relatou que a adolescente chegou ao estabelecimento comercial em prantos e solicitou a internet do local para conseguir ligar desesperadamente para a mãe. Após receberem a ligação, os pais da menina foram até a região, realizaram buscas pelo bairro e encontraram o homem em frente a uma residência, momento em que acionaram a viatura.

Durante o interrogatório, o suspeito negou as acusações e tentou justificar sua presença no local afirmando que estava ao telefone com a noiva quando a menina passou correndo. A versão, no entanto, foi invalidada pelos próprios policiais. Ao descrever o aparelho celular que estaria usando na suposta ligação, o homem informou uma marca e cor completamente diferentes do telefone que foi apreendido com ele. Diante da contradição, a polícia registrou que ele demonstrou nervosismo e confusão.

O homem foi autuado pelo crime de perseguição majorada, agravado pelo fato de a vítima ser menor de idade e do sexo feminino. A investigação revelou que ele já possui uma extensa ficha criminal, com registros de violência doméstica contra os próprios pais idosos, embriaguez ao volante, resistência, desacato e perturbação da ordem pública com o uso de um simulacro de arma de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Levando em consideração a gravidade e a reincidência do histórico, o delegado responsável não arbitrou fiança. A autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, além da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da adolescente. O suspeito foi encaminhado à carceragem pública de Cascavel, onde aguarda a audiência de custódia. O caso continua sendo investigado pelo Núcleo de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Nucria).