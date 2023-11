Homem é preso fingindo ser cadeirante para pedir dinheiro em hospital

Falso cadeirante ficava na porta do Hospital do Câncer

Um homem de 58 anos que fingia ser cadeirante para pedir dinheiro para as pessoas no Hospital do Câncer, zona sul de Londrina-PR, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) pela Polícia Militar (PM).

Segundo explica o comandante do 5° Batalhão, Tenente-coronel Marcos Tordoro, diversas denúncias chegaram à polícia sobre o suspeito. “Aquele indivíduo já era conhecido. Nós já tínhamos tido solicitações para abordá-lo, mas quando as equipes iam para lá, ele já saía correndo. É até irônico. Mas hoje os policiais estavam ali por perto e conseguiram abordá-lo”, disse.

O homem dizia ser paciente do hospital e que estava passando por dificuldades para comprar medicamentos. Ele ficava na porta da unidade de saúde, que possui grande movimentação, e muitas pessoas, com pena, davam dinheiro.

O diretor do hospital, Edmilson Garcia, afirmou que providências estão sendo tomadas para acabar com esse tipo de situação. “Porém, aquela questão, né? É sempre uma contravençãozinha. Só que hoje, como foi algo mais grave, tentando tirar recurso dos pacientes que já estão nessa situação, tratando um câncer, e aí acabam ajudando pessoas que necessitam, o que não é o caso dele", disse.

Com informações da Tarobá News

