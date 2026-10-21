Homem é preso em Ponta Grossa após furtar loja e esconder peças dentro da calça

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (20) após furtar peças de roupas e escondê-las sob as próprias vestimentas, na região central de Ponta Grossa. A prisão foi realizada por uma equipe de Policiamento de Proximidade do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que conseguiu localizar o suspeito após ser alertada por populares sobre um indivíduo em atitude suspeita transitando com mercadorias escondidas na calça.

-LEIA MAIS: Morador de Jandaia do Sul perde R$ 9 mil em golpe do falso anúncio de carro no Facebook



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante as buscas pela região, os policiais localizaram o homem e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontradas as peças de vestuário presas entre o corpo e a calça, além de outras mercadorias transportadas em uma sacola. Ao ser questionado pela equipe policial, o suspeito confessou ter retirado os produtos de um estabelecimento comercial sem realizar o pagamento.

Na sequência, a equipe policial se deslocou até a loja furtada, onde o responsável reconheceu imediatamente as mercadorias, totalizando cinco camisetas e dois pares de meias. Além do reconhecimento formal, o sistema de monitoramento de segurança do comércio possuía o registro de toda a ação criminosa. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais, juntamente com os produtos recuperados. A corporação destacou que o auxílio da comunidade, aliado à preservação de imagens de segurança, é fundamental para o sucesso na recuperação de bens e na segurança do comércio local.