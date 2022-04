Da Redação

Homem é preso em motel após sumir com carro e cartão do patrão

Na noite desta segunda-feira (21), um homem foi preso em um motel de Maringá, próximo à margem da BR-376, na saída para Paranavaí, após usar o carro e o cartão de crédito do patrão de forma indevida.

O comerciante afirmou que emprestou o carro para o rapaz para ele ir, supostamente, buscar a mulher na rodoviária, no entanto, muito tempo se passou e ele não respondia as mensagens enviadas e não atendia as ligações feitas pelo patrão.

O empresário, preocupado com o carro, e percebendo os gastos no cartão de crédito, que havia sido entregue ao funcionário para comprar um saco de carvão, resolveu acionar a Polícia Militar.

A PM conseguiu rastrear o cartão e localizou o funcionário no motel acompanhado de uma travesti. O homem foi detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A travesti, por sua vez, foi ouvida no local e disse que não tinha ciência de que o carro estava sendo usado indevidamente.





Fonte: Canal HP.