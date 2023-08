Homem é preso em Maringá após bater na mulher e abandonar crianças

Nesta sexta-feira (25), um homem foi preso em Maringá, por ameaça, perseguição e abandono de incapaz. A vítima é a esposa dele e duas crianças, filhos da mulher, uma menina de 6 anos e um menino de apenas 1 ano e 6 meses.

continua após publicidade

As crianças estavam sozinhas em casa desde o último domingo (20), quando a vítima foi internada.

Entenda o caso:

continua após publicidade

Segundo a delegada Karen Friedrich Nascimento, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), as agressões ocorreram na noite do último sábado (19), e somente nesta sexta-feira a mulher confirmou que foi vítima do marido. A mulher precisou retirar o baço, após a quantidade de chutes que levou do agressor.

- LEIA MAIS: Dorflex e Anador: traficantes usam porretes para agredir devedores

Ao serem informados, a equipe policial foi ao hospital ouvir a vítima e recebeu a denúncia que o homem teria tentado entrar diversas vezes no local, inclusive, minutos antes da chegada dos policiais. Após adentrarem o quarto da mulher, a delegada viu que o suspeito estava fazendo ligações de vídeo e ameaçando a mulher.

continua após publicidade

De acordo com a delegada, os policiais localizaram o criminosos na Central de Monitoramento, onde ele havia ido verificar questões relacionadas à tornozeleira eletrônica que faz uso.

O indivíduo foi preso e tem antecedentes criminais por roubo. Na residência dele foi apreendido um simulacro de arma de fogo e objetos que indicaram possível prática de tráfico de drogas.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Sobre as crianças:

Segundo a delegada do Nucria, diante da notícia de que os filhos da mulher agredida teriam sido deixados sozinhos em casa pelo suspeito, o Conselho Tutelar Zona Norte, em companhia da Guarda Municipal, foi até o local e constatou a informação.

A menina de 6 anos disse que desde o domingo (20), quando a mãe foi internada, ela e o irmão, de 1 ano e 6 meses, teriam se alimentado apenas com um pouco de leite e bolachas, e que o irmão chorava muito por estar com fome e medo. O menino apresentava diversas lesões corporais, aparentemente de queimadura, o que será investigado pela polícia.

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News