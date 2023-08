Homem é preso em Londrina após esfaquear esposa com faca de cozinha

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta quinta-feira (23), um homem foi preso após tentar matar a esposa, na região Leste de Londrina.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acusado teria aplicado golpes contra a mulher, com uma faca de cozinha. A vítima, no momento em que estava sendo socorrida, relatou que foi agredida pelo próprio marido, que fugiu após o crime.

Os policiais encontraram o suspeito que, além de admitir a tentativa de feminicídio, havia apresentado juntamente a arma branca utilizada.

"O 190 recebeu uma informação de que o acusado estaria na sua residência. A equipe foi ao local e fez a abordagem ao suspeito, e ele sem remorso algum, admitiu que tinha sim cometido o crime. Inclusive, levou os policiais até o local onde estava faca utilizada nessa tentativa de homicídio", informou o Capitão Emerson Castro do 5º Batalhão de Polícia Militar.

A mulher foi atendida por socorristas do SIATE e encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Londrina. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde ela considerado grave.

O homem foi preso e levado à Central de Flagrantes.

