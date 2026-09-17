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CRIME

Homem é preso em flagrante por importunação sexual contra mãe e filha no Paraná

Câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito cometeu o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso em flagrante por importunação sexual contra mãe e filha no Paraná
Autor Diante do registro audiovisual, os policiais deram voz de prisão ao suspeito - Foto: Cristiano Vaz/ Banda B

Um homem de 55 anos, de nacionalidade indiana, foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 44 anos e a filha dela, de 17. O caso ocorreu dentro de um restaurante localizado no Centro Histórico de Paranaguá, no litoral do Paraná, no momento em que mãe e filha se serviam no buffet do estabelecimento.

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Após a abordagem indesejada no interior do restaurante, a mulher foi à rua e acionou uma equipe da Polícia Militar do Paraná que realizava patrulhamento na região. A vítima relatou aos agentes que o homem havia tocado em suas partes íntimas e nas da adolescente sem o consentimento das duas.

Os policiais militares foram até o local e solicitaram à proprietária do estabelecimento o acesso às imagens do sistema de câmeras de segurança. Ao analisar os vídeos de monitoramento, a equipe constatou a veracidade da denúncia e confirmou o momento em que o suspeito apalpou as vítimas.

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Diante do registro audiovisual, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram ao plantão da Delegacia Cidadã de Paranaguá. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o homem foi formalmente indiciado pelo crime de importunação sexual e, na sequência dos procedimentos cabíveis, transferido ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.

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Direitos das Mulheres importunação sexual justiça penal paranaguá POLICIA MILITAR segurança pública
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