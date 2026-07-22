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Homem é preso em flagrante por furtar água com desvio em tubulação no Paraná

Prisão aconteceu na terça-feira (21). A tubulação externa desviava o fluxo de água para que o consumo não fosse registrado

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 14:21:54 Editado em 22.07.2026, 14:21:49
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Homem é preso em flagrante por furtar água com desvio em tubulação no Paraná
Autor Foto: Divulgação PCPR

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (21) pelo crime de furto qualificado de água na cidade de Andirá, no Norte do Paraná. A detenção ocorreu após a Polícia Civil, com o auxílio de técnicos da empresa de saneamento, descobrir uma ligação clandestina na residência do suspeito, projetada para desviar o fornecimento antes que o consumo passasse pelo hidrômetro.

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A operação policial teve início a partir do recebimento de uma denúncia anônima indicando a fraude no imóvel. Ao chegarem ao endereço, os agentes abordaram o proprietário, que negou qualquer irregularidade no sistema de abastecimento. Para confirmar a suspeita, a equipe de saneamento precisou quebrar a calçada em frente à casa, momento em que localizou a tubulação externa responsável por desviar a água sem deixar registros no medidor oficial.

Com a constatação da materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, o morador, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, recebeu voz de prisão no local. Ele foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Andirá para prestar depoimento e aguardar as providências judiciais cabíveis.

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´polícia Furto paraná Prisão Saneamento
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