Homem é preso em flagrante em operação contra pornografia infantil

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) de Londrina, norte do Paraná, na manhã desta terça-feira, 17, pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

A prisão aconteceu durante a operação batizada de Sepulcro Caiado, parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do indiciado, localizada na Vila Casoni.

Durante a busca, os policiais apreenderam diversos materiais contendo pornografia infantil, tais como HDs, cartão de memória e celular. O preso, um homem de 52 anos, autônomo, não possui antecedentes criminais, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina para ser interrogado pela Autoridade Policial.

Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com reclusão de 3 a 6 anos, e multa.

Sepulcro Caiado

A operação se chama “ Sepulcro Caiado” em referência à reputação que o indiciado construiu na sociedade, se passando por pessoa religiosa e correta. Sepulcro caiado é uma parábola cristã que faz referência a pessoas que mantém aparências de retidão para esconderem suas condutas criminosas.

