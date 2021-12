Da Redação

Homem é preso dentro de motel depois de furtar carro

Na noite desta terça (30), um homem foi preso dentro de um motel depois de furtar um carro em Ponta Grossa.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), os agentes foram até o local após serem avisados que o veículo com alerta de furto estava no motel.

Eles receberam permissão do gerente do estabelecimento para a entrada e fizeram a abordagem ao suspeito ainda no quarto.

O homem confessou ter furtado o veículo e foi encaminhado à delegacia.

Com ele, a GM ainda apreendeu três pedras de substância análogo ao crack.

