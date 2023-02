Homem é preso com quase meia tonelada de maconha no Paraná

Da Redação

Durante as buscas, foram encontrados 420,540 quilos de maconha, divididos em 638 tabletes

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a apreensão de quase meia tonelada de drogas na noite desta segunda-feira (13). Um homem, de 34 anos, foi preso depois de ter sido abordado pelos policiais no quilômetro 101, da BR-326.

De acordo com informações, o veículo que o homem conduzia foi parado depois que os militares desconfiaram do porta-malas muito rebaixado. Durante as buscas, foram encontrados 420,540 quilos de maconha, divididos em 638 tabletes.

A apreensão aconteceu na cidade de Sertaneja, no Norte do Paraná. O carro Renault Kwid de cor branca tinha placas de São Luís, no Maranhão. O suspeito, no entanto, relatou às autoridades que vinha de Umuarama, no interior de São Paulo, e não se recordava de qual cidade seria o destino das drogas.

A equipe policial deu voz de prisão e encaminhou o homem, as drogas e o carro para a Delegacia de Cornélio Procópio.

