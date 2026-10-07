Homem é preso com mais de 2 kg de maconha próximo a universidade em Telêmaco Borba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na segunda-feira (6) após ser surpreendido com mais de dois quilos de maconha nas proximidades de uma universidade no bairro Jardim Bandeirantes, em Telêmaco Borba. A prisão foi efetuada por uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), pertencente ao 26º Batalhão da Polícia Militar, durante um patrulhamento preventivo em uma região que já estava sob monitoramento das forças de segurança devido a constantes denúncias envolvendo o comércio de entorpecentes.

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A ação teve início quando os policiais notaram um veículo prata parado com os faróis acesos de forma suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista demonstrou bastante nervosismo e tentou arrancar com o automóvel para fugir do local, mas a manobra falhou após ele deixar o motor apagar. Sem chance de fuga, o homem foi abordado. Logo no primeiro contato visual com o interior do carro, a equipe policial identificou uma sacola entreaberta no banco do passageiro contendo porções de maconha, além de um segundo pacote com a mesma substância jogado no assoalho.

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Questionado sobre a origem da carga, o motorista confessou aos policiais que havia viajado até o município de Curiúva para buscar a droga a mando de uma terceira pessoa e que receberia um pagamento em dinheiro apenas para concluir a rota de entrega. Diante do flagrante, a equipe da ROTAM contabilizou a apreensão de 2,019 quilos de maconha. O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado, junto com os entorpecentes, um aparelho celular e o veículo utilizado no transporte, para a 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba, onde permanece à disposição da Justiça.