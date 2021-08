Da Redação

Homem é preso com mais de 12 mil comprimidos de ecstasy

Um jovem, de 28 anos, foi preso com 12,5 mil comprimidos de ecstasy em Maringá, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, essa foi a maior apreensão desse tipo de droga na cidade.

continua após publicidade .

A investigação contra o suspeito começou a apreensão de 5 mil compridos de ecstasy em um posto do Correios de Londrina, região norte, no dia 27 de julho.



Além dos comprimidos, também foram apreendidos 10 quilos de maconha na casa do suspeito. As drogas foram encontradas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

continua após publicidade .

A droga estava armazenada em embalagens de suplemento alimentar e no remetente constava o endereço de Maringá. O entorpecente seria entregue na Bahia.



A Polícia Civil informou que o suspeito cumpria pena por tráfico de drogas em regime aberto.