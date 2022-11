Homem é preso com arquivos de pornografia infanto-juvenil em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante em Londrina, no norte do Paraná, suspeito de armazenar pornografia infantojuvenil na internet, segundo a Polícia Civil. As informações são do G1.

continua após publicidade .

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na terça-feira (29) na casa do suspeito. Foram apreendidos quatro celulares e dois computadores, conforme a polícia.

Com ele, segundo a polícia, foram encontrados mais de 2 mil arquivos com as imagens nos aparelhos.

continua após publicidade .

fonte: Policia Civil/divulgação

"Com base nas investigações, nós descobrimos que o homem armazenava arquivos crianças e adolescentes nos aparelhos", explicou delegado José Barretos.

Siga o TNOnline no Google News