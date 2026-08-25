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FEMINICÍDIO

Homem é preso após vizinhos encontrarem ex-companheira morta em Paranaguá

Vítima foi achada sem vida dentro de casa por populares; agressor foi localizado pelas forças de segurança escondido na residência da mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após vizinhos encontrarem ex-companheira morta em Paranaguá
Autor Foto: PMPR

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (22) suspeito de assassinar a ex-companheira na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A captura ocorreu por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR). Após diligências ininterruptas pelas forças de segurança, o indivíduo foi localizado escondido na residência de sua mãe. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva pela Justiça.

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O crime veio à tona depois que vizinhos da vítima notaram sua ausência. Segundo a delegada da Polícia Civil responsável pelo caso, Kemelly Maria da Silva, os moradores perceberam que a mulher não respondia aos chamados, decidiram entrar na residência e a encontraram já sem vida. Imediatamente, as equipes de segurança foram acionadas para isolar o local e dar início às buscas. Durante os levantamentos iniciais, a polícia apurou que o suspeito chegou a confessar informalmente o feminicídio a um morador da região antes de deixar a cena do crime.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias e a motivação do assassinato. Diante do caso, a Polícia Civil do Paraná reforçou o compromisso com a proteção de mulheres vítimas de violência e destacou a importância do apoio da população. As denúncias de agressões ou ameaças podem ser feitas de forma totalmente anônima pelos telefones 197, da PCPR, e 181, do Disque-Denúncia. Em situações de emergência, onde o crime está acontecendo no momento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

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´polícia feminicidio JUSTIÇA Notícias Policiais paranaguá violência domestica
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