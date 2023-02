Homem é preso após violentar mulher em banheiro público de Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apesar do abandono, a praça, que fica na avenida Guilherme de Almeida, é usado pelos moradores

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma mulher dentro de um banheiro público na madrugada desta quinta-feira (16). O caso de violência sexual foi registrado na Praça da Juventude, em Londrina, no Norte do Paraná.

continua após publicidade .

O suspeito e a vítima teriam se encontrado no local após terem combinado um programa pelo valor de R$ 20. No entanto, conforme o delegado Roberto Fernandes, houve um "desacordo comercial" e, sem o pagamento, a mulher queria deixar o banheiro.

LEIA MAIS: Jovem é preso por abusar e engravidar irmã com transtorno mental

continua após publicidade .

Nesse momento, o homem não permitiu que ela saísse, a segurou e violentou sexualmente. A vítima gritou pedindo socorro, e foi ajudada por algumas pessoas que estavam na Praça da Juventude. A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o suspeito levado algemado para a delegacia.

O espaço de lazer da cidade tem quadras, campo de futebol, pista de caminhada, mas o vandalismo e a falta de manutenção são visíveis em algumas áreas, como nos banheiros sem serviço de limpeza e que apresentam sinais de infiltração no teto e paredes.

Apesar do abandono, a praça, que fica na avenida Guilherme de Almeida, é usado pelos moradores e possui um grupo de 60 pessoas que participa das aulas de alongamento oferecidas pela UBS do Itapoã todas as semanas.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News